https://news.day.az/world/1392743.html В Ливане проводят расследование в отношении военнослужащего, который открыл огонь по протестующим в Бейруте - ВИДЕО
В Ливане проводят расследование в отношении военнослужащего, который открыл огонь по протестующим в Бейруте - ВИДЕО
Власти Ливана проводят расследование в отношении военнослужащего, который открыл огонь по группе протестующих в Бейруте во время недавних столкновений в столице.
По информации военных, солдат выстрелил в члена "Хезболлы" в рамках самообороны. Мужчина скончался.
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