В Ливане проводят расследование в отношении военнослужащего, который открыл огонь по протестующим в Бейруте

Власти Ливана проводят расследование в отношении военнослужащего, который открыл огонь по группе протестующих в Бейруте во время недавних столкновений в столице.

По информации военных, солдат выстрелил в члена "Хезболлы" в рамках самообороны. Мужчина скончался.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.