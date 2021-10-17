Жуткий ураган на Сахалине, есть погибшие

На Сахалине ураган срывал с домов крыши, передает ОТР. Под одной из них оказались люди. Два человека погибли, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Сейчас на месте трагедии работает прокуратура. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ураган также оставил без кровли школу и политехнический центр. Шквалистый ветер валил деревья и столбы линий электропередачи. 13 населенных пунктов остались без света.

Соцобъекты пока работают от генераторов. Аварийные бригады восстанавливают последствия непогоды - теплоснабжение уже дали. А гидрометцентр предупреждает, что на Сахалин в ближайшие часы обрушится ветер до 38 м/с и мокрый снег. Дальше ураган пойдет на Камчатку, Чукотку и в Хабаровский край.