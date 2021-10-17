В Мали боевики напали на армейский лагерь

По меньшей мере один военнослужащий Мали убит в воскресенье в центральной части страны в ходе атаки боевиков на армейский лагерь. Об этом сообщило министерство обороны африканской страны на своем портале, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Группа неизвестных напала на лагерь в Ачарана, расположенный вблизи города Томбукту, - говорится в заявлении. - Согласно предварительным данным, один военнослужащий правительственных сил погиб, еще трое ранены".

Минобороны подчеркнуло, что ответным огнем ликвидированы четверо нападавших. Одновременно захвачено автоматическое оружие, которые использовали боевики.