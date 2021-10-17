Комитет Сирии приступит в Женеве к разработке проекта конституционной реформы

Малая группа Конституционного комитета Сирии приступит 18 октября в Женеве к разработке проекта конституционной реформы страны.

Об этом заявил в воскресенье на брифинге в Женеве спецпосланник генерального секретаря по Сирии Гейр Педерсен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Два сопредседателя группы согласились, что мы не только займемся подготовкой конституционной реформы, но мы также начнем разработку проекта конституционной реформы", - отметил он. "На этой неделе новым будет то, что мы фактически приступим к процессу разработки проекта конституционной реформы Сирии", - констатировал спецпосланник.