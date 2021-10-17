https://news.day.az/world/1392832.html В Афганистане обрушилась крыша жилого дома, есть погибшие
В Афганистане обрушилась крыша жилого дома, есть погибшие
Шесть человек погибли, трое пострадали в результате обрушения крыши жилого дома в провинции Нангархар, расположенной на востоке Афганистана.
Об этом сообщил в воскресенье телеканал Tolo News со ссылкой на местных жителей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их информации, среди погибших были дети. Другие подробности случившегося пока не приводятся.
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