В Афганистане обрушилась крыша жилого дома, есть погибшие

Шесть человек погибли, трое пострадали в результате обрушения крыши жилого дома в провинции Нангархар, расположенной на востоке Афганистана.

Об этом сообщил в воскресенье телеканал Tolo News со ссылкой на местных жителей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, среди погибших были дети. Другие подробности случившегося пока не приводятся.