https://news.day.az/world/1392978.html На нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте произошел пожар - ВИДЕО
На нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте произошел пожар - ВИДЕО
Пожар возник в понедельник утром на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в кувейтском порту Ахмади, расположенном к югу от столицы страны Эль-Кувейта. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Кувейтская национальная нефтяная компания (Kuwait National Petroleum Company, KNPC) на своей странице в Twitter.
Отмечается, что один из блоков НПЗ, в котором произошло возгорание, полностью изолирован. На месте происшествия работают пожарные бригады.
Указывается, что пожар не повлиял на работу завода и ход операций по сбыту сырья. Никто из сотрудников предприятия не пострадал.
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