Люди в масках ворвались в бар в Приморье и избили посетителей

В приморском Уссурийске неизвестные люди в масках устроили массовую драку в баре. В результате потасовки пострадали три человека. Об этом сообщает МВД региона, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В Сети появились кадры, на которых виден момент драки. На видео заметно, что около 10 мужчин в защитных масках и в капюшонах забежали в бар и набросились на посетителей. Некоторых людей били ногами.

Помощь врачей понадобилась трем людям. Нападавшие скрылись с места происшествия. Их разыскивают полицейские.

"Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших", - сообщили в МВД.

Представители ведомства организовали проверку.