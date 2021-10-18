https://news.day.az/world/1393217.html Люди в масках ворвались в бар в Приморье и избили посетителей - ВИДЕО
Люди в масках ворвались в бар в Приморье и избили посетителей - ВИДЕО
В приморском Уссурийске неизвестные люди в масках устроили массовую драку в баре. В результате потасовки пострадали три человека. Об этом сообщает МВД региона, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В Сети появились кадры, на которых виден момент драки. На видео заметно, что около 10 мужчин в защитных масках и в капюшонах забежали в бар и набросились на посетителей. Некоторых людей били ногами.
Помощь врачей понадобилась трем людям. Нападавшие скрылись с места происшествия. Их разыскивают полицейские.
"Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших", - сообщили в МВД.
Представители ведомства организовали проверку.
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