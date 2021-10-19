В России предложили объявить нерабочую неделю в связи с коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочую неделю.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом она сказала на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года", - отметила она.

Сегодня Россия обновила максимум по летальности от коронавируса - за сутки подтверждены 1015 смертей. До этого антирекорд фиксировали 16 октября - 1002. Всего за пандемию в стране скончались 225 325 человек, заразились SARS-CoV-2 более восьми миллионов жителей.