Названы основные причины увольнения в России

Чаще всего в России увольняют с работы за то, что человек совершил аморальный поступок или находится в плохих отношениях с коллективом. К такому выводу пришли авторы исследования сервиса Работа.ру и СберСтрахования на основе опроса, пишет РБК, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Было опрошено свыше 1 тыс. представителей российских компаний из всех регионов страны.

Совершение аморального проступка в качестве основной причины увольнения назвали 45% работодателей, напряженные отношения с коллегами - 36%.

32% представителей компаний назвали в качестве причины указали то, что сотрудник часто опаздывает, болеет или отпрашивается.

29% опрошенных могут расторгнуть договор с работником за то, что он часто отвлекается, 27% выбрали вариант "недоступен в рабочее время".

Помимо этого в качестве возможной причины увольнения были названы отказ брать сверхурочные, личная неприязнь или то, что человек не справляется со своими обязанностями.