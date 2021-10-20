В Австралии выпал град гигантского размера

В австралийском штате Квинсленд выпал град гигантского размера. Это рекордно крупный град с начала регистрации рекордов осадков в Австралии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает The Watchers.

Сообщается, что на протяжении двух дней в Квинсленде прошли сильные грозы с проливными дождями, выпал гигантский град и образовался торнадо. Размер градин достигал 16 сантиметров в диаметре.

Синоптики Австралийского бюро метеорологии сообщили, что австралийский рекорд града составляет около 14 см. Отмечается, что град такого размера при падении может достигать скорости более 100 км/ч.