Самолет ВВС Индии потерпел катастрофу

Учебный самолет ВВС Индии разбился в четверг в центральном штате Мадхья-Прадеш.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANI.

По его данным, катастрофа произошла в районе Бхинд во время выполнения учебно-боевого полета. Пилот получил ранения. На месте падения самолета работает специальная комиссия по установлению причин инцидента. О других подробностях катастрофы не сообщается.