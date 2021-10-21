https://news.day.az/world/1394307.html Самолет ВВС Индии потерпел катастрофу
Самолет ВВС Индии потерпел катастрофу
Учебный самолет ВВС Индии разбился в четверг в центральном штате Мадхья-Прадеш.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANI.
По его данным, катастрофа произошла в районе Бхинд во время выполнения учебно-боевого полета. Пилот получил ранения. На месте падения самолета работает специальная комиссия по установлению причин инцидента. О других подробностях катастрофы не сообщается.
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