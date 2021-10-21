Министр обороны Германии призвала сохранить форматы сотрудничества НАТО и России

Североатлантический альянс по-прежнему готов к сотрудничеству с Россией, нужно сохранить существующие форматы диалога НАТО с Москвой. Об этом заявила в четверг журналистам глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр на полях встречи министров обороны стран-членов организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"НАТО должна делать то, что она сейчас и делает - с одной стороны, ясно реагировать на действия и угрозы со стороны России, в том числе, в военном планировании. С другой стороны, сохранить все форматы [диалога с Москвой] - Совет Россия - НАТО и другие", - считает она. "Это означает, что НАТО протягивает руку к диалогу - от России зависит, пожмет ли она ее", - заявила министр.

6 октября альянсом было объявлено о сокращении численности миссии России при НАТО с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов была отозвана аккредитация, еще два вакантных места были упразднены. Альянс дал российским дипломатам срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель. 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ. Кроме того, будет приостановлена деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве.