Названа причина рекордного подорожания биткоина

Стратеги JPMorgan назвали причину рекордного подорожания биткоина. По словам аналитиков, на рост самой популярной криптовалюты повлияли опасения по поводу инфляции, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты не согласились с распространенным мнением о том, что курс биткоина вырос за счет начала торгов биржевого фонда ETF, связанного с биткоином. "Сам по себе запуск BITO (фонд ETF ProShares Bitcoin Strategy - прим. "Ленты.ру") вряд ли вызовет новую фазу притока значительно большего капитала в биткоин", - написали стратеги. Эксперты считают, что инвесторы начали воспринимать биткоин как лучшее средство защиты от инфляции, чем золото, что и привело к переходу от золотых ETF к фондам биткоина.

Рекордный рост цен в мире вызывает серьезные опасения на рынках. Инвесторы начинают интересоваться активами, которые могли бы застраховать их средства от инфляции. Участники рынка начали заменять золото криптовалютой, и такая тенденция, как считают стратеги, сохранится надолго, поэтому эксперты дали оптимистичный прогноз для биткоина на конец 2021 года. С соответствующими прогнозами согласен и американский миллиардер-инвестор Пол Тюдор Джонс. По его мнению, криптовалюта выиграла гонку у золота, так как является очень хорошей страховкой от инфляции.

20 октября биткоин побил исторический рекорд, превысив отметку в 64,8 тысячи долларов, которую ранее достигал в апреле 2021 года. Цена криптовалюты продолжила расти, максимум за день составил 66,8 тысячи долларов. На момент написания статьи биткоин торгуется по курсу 66 128 долларов, по данным CoinDesk.