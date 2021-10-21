Гутерриш призвал бороться за возможность девочек Афганистана учиться в школе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество отстаивать права женщин в мире, в том числе, право девочек в Афганистане на школьное образование, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН в четверг указал, что ситуация с правами женщин за последний год ухудшилась в ряде стран, в том числе, в Йемене, Мьянме, Мали, Эфиопии. В этих государствах женщины вытесняются из общественной жизни, возможности для их образования и карьеры ограничиваются, а в Эфиопии, где продолжается конфликт между федеральными властями и повстанцами, сексуальное насилие используется в качестве средства ведения войны.

Особое внимание генеральный секретарь обратил на ситуацию в Афганистане, где девочки уже более месяца лишены возможности учиться в школе. "Мы не остановимся до тех пор, пока девочки не вернутся в школы, а женщины не смогут вновь заниматься своей работой и участвовать в общественной жизни", - подчеркнул он.

"Мы должны бороться с этим, должны повернуть ситуацию вспять ради каждой девочки и женщины в мире", - подчеркнул генеральный секретарь ООН.