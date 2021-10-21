Путин заявил, что придет время, когда нефть будет неоткуда брать

Страны ОПЕК+ наращивают добычу нефти, но далеко не все в состоянии сделать это быстро, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба "Валдай", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас сегодня страны ОПЕК+ наращивают объемы добычи, даже чуть больше, чем договорились это делать, но это могут сделать не все. Далеко не все нефтедобывающие страны в состоянии быстро нарастить нефтедобычу. Это процесс долгосрочный, цикл большой", - сказал Путин.

Глава государства напомнил, что в 2012-2016 годах ежегодные инвестиции в нефтедобычу составляли около $400 млрд, а в последние годы они сократились до $260 млрд.

"Политические циклы в ведущих экономиках не совпадают с инвестиционными циклами, в том числе в такой важнейшей отрасли, как энергетика. Политический цикл какой? Четыре-пять лет. Что в это время делают ведущие политические силы, партии и отдельные политические деятели? Обещают, обещают все подряд и как можно больше и подешевле. Это связано в том числе с зеленой энергетикой. А результат-то какой? Банки перестают кредитовать инвестиции, инвестиции сокращаются. Подойдет момент, когда, похоже на сегодняшнюю ситуацию, рынок будет требовать [горючего], а [ему] просто неоткуда будет взяться", - добавил Путин.