В бундестаге выступили за быстрый запуск «Северного потока-2»

Председатели комитетов бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили, что ситуации на энергетическом рынке Европы могли бы помочь запуску газопровода "Северный поток-2". Об этом сказано в их совместном заявлении глав, передает агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Политики отметили, что высокий спрос на природный газ требует быстрого ввода в эксплуатацию российского трубопровода.

21 октября президент России Владимир Путин заявил, что работа по заполнению второй нитки газопровода "Северный поток-2" газом завершится в декабре текущего года.

10 сентября "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2". Представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил об исключительной экологичности проекта.

"Северный поток-2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них - 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.