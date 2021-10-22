Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем

Президент США Джо Байден заявил в четверг вечером, что Вашингтон не хочет холодной войны с Китаем, но не отступит от своих позиций. Об этом заявил в четверг на встрече с общественностью в городе Балтимор (штат Мэриленд) президент США Джо Байден, трансляцию вел телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я много говорил и проводил много времени [в переговорах с председателем КНР] Си Цзиньпином - больше, чем с другими лидерами. Вы слышали, что люди говорят, что Байден хочет начать новую холодную войну с Китаем. Я не хочу холодной войны с Китаем, - сказал он на встрече с общественностью в городе Балтимор (штат Мэриленд). - Я хочу, чтобы Китай понял: мы не отступим, не изменим какие-либо взгляды".

По утверждению главы Белого дома, Россия, Китай и остальной мир знают, что у США самые лучшие вооруженные силы. "Не беспокойтесь, <...> что они [соперники США] будут сильнее, надо беспокоиться о том, предпримут ли они действия, которые приведут к тому, что они совершат серьезную ошибку", - сказал он.

Как отметил Байден, Вашингтон готов обеспечивать безопасность Тайваня, если на остров подвергнется атаке.

На вопрос о том, готовы ли США "встать на защиту Тайваня, если Китай нападет", американский лидер ответил: "Да, у нас есть обязательства сделать это".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.