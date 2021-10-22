В США 12-летний мальчик угнал автомобиль и пытался скрыться от полиции

После похищения автомобиля и бегства от полиции 12-летний мальчик будет отдан под суд в Нью-Мексико. Власти обнародовали кадры преследования.

Джипом, который скрывался от патрульной машины, управлял мальчик. Он останавливается, чтобы забрать еще двух подростков со стоянки, но так и не сдается полиции. Все трое детей были наказаны, потому что они сговорились со своим 12-летним другом о том, как украсть джип.

Погоня закончилась на парковке пиццерии. 12-летний беглец врезался в автомобиль и ранил женщину, которая находилась за рулем. Затем он остановился на обочине, а мальчики, которые находились в машине, попытались скрыться пешком. Один из них выбросил из окна автоматический пистолет калибра 9 мм, который был найден полицией, сообщает dnes.bg.