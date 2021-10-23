https://news.day.az/world/1395035.html Во Франции конфисковали более тонны каннабиса

Во Франции конфисковали более тонны каннабиса

В мире, 23 октября 2021 12:46 192
Во Франции конфисковали более тонны каннабиса

Французская полиция конфисковала свыше тонны каннабиса во время рейда против наркоторговцев в столичном регионе Иль-де-Франс. Об этом сообщила в субботу газета Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, расследование началось весной 2020 года после задержания двух мужчин, подозреваемых в торговле людьми и оружием. После полутора лет наблюдений и поисков 19 октября стражи порядка задержали 12 человек, пятерым из которых уже предъявлены обвинения в участии в деятельности преступной группы, торговле наркотиками и отмывании денег.

В ходе обысков, осуществленных в нескольких пригородах Парижа, следователи обнаружили более тонны каннабиса и €600 тыс.

Согласно информации МВД Франции, в 2020 году в стране было перехвачено 96 тонн каннабиса, 13 тонн кокаина, 1,1 тонны героина и 1,2 млн таблеток экстази. При этом в августе министр внутренних дел Жеральд Дарманен сообщил в интервью газете "Фигаро", что за первые 6 месяцев 2021 года власти изъяли 57 тонн каннабиса (на 37% больше, чем в 2020-м), почти вдвое вырос объем конфискации кокаина.

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