Неизвестный напал на губернатора Восточного Азербайджана

Неизвестный мужчина напал на нового губернатора иранской провинции Восточный Азербайджан Абедина Хоррама и нанес ему пощечину. Телерадиовещательная корпорация IRIB опубликовала в субботу видеозапись инцидента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что все произошло во время церемонии представления Хоррама как нового губернатора, когда он вышел на сцену, чтобы выступить с речью. В этот момент неизвестный приблизился к трибуне и нанес политику пощечину. Затем сотрудники службы безопасности вывели злоумышленника из помещения.

На церемонии также присутствовал министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди.

После инцидента Хоррам вернулся на сцену. "Я не знаю этого человека", - сказал он. Политик добавил, что прощает его.

Последние четыре года Хоррам занимал пост командующего силами Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) в провинции Восточный Азербайджан.

Мотивы и личность нападавшего не раскрываются.