https://news.day.az/world/1395143.html Турция начала закупать американские истребители F-16
Турция начала закупать американские истребители F-16
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна запустила процедуру закупки истребителей F-16 у США. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Укрепление Турции также означает усиление обороны НАТО", - отметил министр.
Он подчеркнул, что уже находящиеся на вооружении армии страны истребители F-16 требуют обновления. По словам Акара, Турция ждет от США не только новых поставок, но и "вклада в модернизацию имеющихся у Турции военных самолетов".
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