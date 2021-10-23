Турция начала закупать американские истребители F-16

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна запустила процедуру закупки истребителей F-16 у США. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Укрепление Турции также означает усиление обороны НАТО", - отметил министр.

Он подчеркнул, что уже находящиеся на вооружении армии страны истребители F-16 требуют обновления. По словам Акара, Турция ждет от США не только новых поставок, но и "вклада в модернизацию имеющихся у Турции военных самолетов".