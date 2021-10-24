В США полицейские преследовали 12-летнего мальчика, скрывшегося с места ДТП

В США полицейские преследовали черный автомобиль, который накануне скрылся с места ДТП, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Каково же было их удивление, когда после столкновения со вторым автомобилем, они узнали, что за рулем был 12-летний мальчик.

А в автомобиле, в который он в конце врезался, ехало целое семейство с маленьким ребенком.