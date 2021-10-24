Попытка вооруженного ограбления на заправке в Новой Зеландии

Попытка вооруженного ограбления на заправке в Окленде (Новая Зеландия) закончилась ранением жертвы и смертью одного из нападавших.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: