https://news.day.az/world/1395184.html Попытка вооруженного ограбления на заправке в Новой Зеландии - ВИДЕО
Попытка вооруженного ограбления на заправке в Новой Зеландии - ВИДЕО
Попытка вооруженного ограбления на заправке в Окленде (Новая Зеландия) закончилась ранением жертвы и смертью одного из нападавших.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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