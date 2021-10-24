В Сомали боевики повторно захватили город Гуриель

Отряды вооруженной группировки "Ахлу-Сунна валь-Джамаа" повторно захватили в субботу город Гуриель в центральной части Сомали спустя несколько часов после того, как они были выбиты оттуда правительственными войсками. Об этом сообщил новостной портал Somali Guardian, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

После того как утром в ходе наступления войска выбили боевиков из Гуриеля, последние провели перегруппировку сил и с приближением темноты предприняли контратаку, отмечает издание. В результате этот стратегически важный город в штате Галмудуг вновь находится в их руках.

Сомалийский новостной портал Garowe сообщает, что в ходе новых боев в Гуриеле убит командир элитного подразделения "Данаб" в штате Галмудуг Абдиладиф Ахмед Улусов. Agence France-Presse сообщает о 12 погибших в уличных боях.

Первоначально отряды вооруженной группировки захватили Гуриель 1 октября текущего года. Ее лидер Мохамед Шакир заявил, что боевики были вынуждены взять под свой контроль ряд городов в штате Галмудуг, так как правительственные войска оказались неспособными противостоять наступлению в этой части страны отрядов террористической группировки "Аш-Шабаб".

Группировка "Ахлу-Сунна валь-Джамаа" с 2008 года оказывала помощь сомалийским вооруженным силам в совместной борьбе против боевиков "Аш-Шабаб", которая имеет связи с террористической сетью "Аль-Каида".