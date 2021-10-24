Британские военные вывезли 102 афганских беженцев из граничащих с Афганистаном стран

Британские военные эвакуировали из граничащих с Афганистаном государств 102 беженцев, которым ранее удалось покинуть территорию страны. Как говорится в сообщении, распространенном Минобороны Великобритании, они были вывезены в Соединенное Королевство двумя самолетами Королевских ВВС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Среди эвакуированных - афганские переводчики и консультанты, помогавшие британским военным в ходе осуществления миссии НАТО в Афганистане, члены их семей, а также обладатели гражданства Великобритании. В ведомстве сообщили, что вывоз афганцев из сотрудничающих с королевством третьих стран продолжится в ближайшие недели. Минобороны не указывает, о каких именно странах идет речь, уточняя лишь, что "тесно сотрудничает с международными партнерами" Великобритании.

"В августе мы без устали работали, чтобы вывезти из Кабула 15 тыс. британских граждан и афганцев, которым грозила опасность. Тогда я прямо заявил, что на этом поддержка, которую мы оказываем афганцам, не закончится, - заявил министр обороны королевства Бен Уоллес. - Мы намерены отдать долг тем, кто много лет поддерживал британские вооруженные силы, и помочь тем, чьи жизни находятся под угрозой. Эти [первые] рейсы ознаменовали начало долгосрочных усилий, направленных на переселение тех, кому нужна наша помощь, и оказание им поддержки".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.