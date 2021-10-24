В больницах нет свободных коек

Медцентры Армении, обслуживающие пациентов с COVID-19, работают в перегруженном режиме и их коечного фонда уже не достаточно. Об этом написал в Facebook экс-министр здравоохранения, депутат от правящей партии Арсен Торосян, передает Day.Az со ссылкой на армянские Телеграм-каналы.



Он сообщил, что посетил медцентры Раздана и Ванадзора, где ознакомился с организацией медпомощи больным с коронавирусом, побеседовал с директорами больниц о загруженности и имеющихся проблемах.



"На примере этих медцентров могу утверждать, что медицинские центры республики, обслуживающие пациентов с COVID-19, работают в крайне загруженном режиме и их коечного фонда уже не достаточно. Также немало наших соотечественников не имеют возможности госпитализации и ожидают дома своей очереди", - написал Торосян.