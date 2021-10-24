Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися

Президентские выборы в Узбекистане признаны состоявшимися. Как сообщает ЦИК республики, явка превысила порог 33%, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что в едином списке избирателей зарегистрированы 19 млн 859 127 человек.

В день проведения голосования был организован 10 761 избирательный участок. Для голосования граждан за рубежом в 37 странах были открыты 54 стационарных избирательных участка.

Напомним, это шестые по счету президентские выборы в Узбекистане. В этот раз голосование перенесли с декабря на октябрь, в том числе в связи с коронавирусом. Конкуренцию действующему лидеру Шавкату Мирзиееву составили еще четыре политика.