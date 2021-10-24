В России разрешили вакцинировать кормящих матерей

Министерство здравоохранения России разрешило вакцинировать кормящих грудью женщин. Об этом рассказал главный внештатный специалист ведомства по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев, пишет URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он заявил, что в Минздраве исключили кормящих матерей из перечня лиц, которым противопоказана вакцинация препаратом "Спутник V".

Токарев отметил, что в медицинских сообществах с воодушевлением восприняли эту новость, и подчеркнул, что кормящим женщинам необходимо прививаться в первую очередь. "Теперь мы сможем эффективно защитить от тяжелого течения коронавирусной инфекции еще один важный для нас контингент", - отметил специалист.

В июле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала беременным и кормящим женщинам сделать прививку от COVID-19. Там подчеркнули, что после вакцинации матери могут продолжать грудное вскармливание, а иммунитет от вируса в таком случае может передаваться и ребенку.