Момент крушения легкомоторного самолета с российским бизнесменом попал на камеру

Следственный комитет обнародовал видео момента крушения двухместного легкомоторного самолета в Рузском районе Московской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, трагедия произошла 24 октября. На борту воздушного судна "Аэропракт А-22" находился его владелец - 69-летний предприниматель Юрий Самофалов, а также его супруга.

Самолет упал с высоты 100 метров. После удара о землю воздушное судно загорелось, пилот и пассажирка погибли на месте. На кадрах с места ЧП видно, что от "Аэропракта" остался только хвост.

Кроме того, сообщалось, что перед трагедией пилот катал на высокоплане своих внуков. Крушение произошло у них на глазах.