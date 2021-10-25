https://news.day.az/world/1395753.html Талибы положительно оценили возможное возобновление работы миссии ЕС в Афганистане
Талибы положительно оценили возможное возобновление работы миссии ЕС в Афганистане
Временное правительство движения "Талибан" приветствует возможное возобновление работы миссии ЕС в Афганистане и считает это позитивным шагом. Об этом заявил в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел этого правительства Абдул Гахар Балхи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы приветствуем начало работы миссии ЕС в Афганистане и рассматриваем это как позитивный шаг", - цитирует Балхи афганское агентство Aamaj News.
Он заверил, что безопасность посольства ЕС в Кабуле будет обеспечена.
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