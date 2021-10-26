https://news.day.az/world/1395821.html Британские полицейские применили электрошокер против пожилого мужчины - ВИДЕО
Британские полицейские применили электрошокер против пожилого мужчины - ВИДЕО
Старик 60-ти лет получил дважды тайзером от британских полицейских, которые хотели его задержать, подозревая в краже.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В итоге, его ногами прибили к земле и обвинили еще и в нападении на полицейских.
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