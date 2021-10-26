Британские полицейские применили электрошокер против пожилого мужчины

Старик 60-ти лет получил дважды тайзером от британских полицейских, которые хотели его задержать, подозревая в краже.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В итоге, его ногами прибили к земле и обвинили еще и в нападении на полицейских.