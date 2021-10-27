Британцы испугались остаться без еды на Рождество

Жители Великобритании испугались, что на фоне сбоев с поставками останутся без еды на Рождество, и начали заранее скупать ингредиенты для праздничных блюд. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С начала октября продажи замороженной индейки выросли почти в два раза, начинки для фаршированной птицы - на 20 процентов, полуфабрикатов - на девять. В свою очередь, британская сеть супермаркетов Iceland, специализирующаяся на замороженных продуктах, сообщила о росте спроса на индейку на 400 процентов.

О росте продаж заявили и другие крупные ретейлеры. При этом британские производители индейки снизили поставки примерно на 20 процентов из-за нехватки рабочих. Мясопереработчики предупредили о возможном дефиците их продукции по той же причине. Сохраняются также опасения по поводу поставок углекислого газа, используемого при убое животных.

Рост стоимости товаров и дефицит предложения возник из-за перебоев в глобальной цепочке поставок. Локальные локдауны из-за вспышек коронавируса создали логистические проблемы, последствия которых до сих пор отражаются на отрасли перевозок. В Британии дефицит рабочей силы из-за Brexit еще больше усугубил кризис.