Китай призвал США снять санкции с «Талибана»

США и другим странам Запада стоит снять санкции, введенные против террористического движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане, и сотрудничать с ним. Такое заявление сделал глава МИД Китая Ван И на встрече в столице Катара Дохе с Абдул Гани Барадаром, представителем новой афганской власти, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Китай придает большое значение гуманитарным трудностям, с которыми в настоящее время сталкивается Афганистан, и настоятельно призывает США и страны Запада снять санкции", - заявил дипломат. Он подчеркнул, что и Китаю, и западным странам стоит "прагматичным образом" сотрудничать с талибами, чтобы помочь Афганистану восстанавливаться.

Ван И заверил, что китайская сторона готова помогать Афганистану в экономическом развитии, "борьбе с терроризмом, гуманитарной сфере и сфере управления". Представитель КНР выразил надежду на то, что "Талибан" будет вести политику "открытости и солидарности" в отношении всех этнических групп страны, а также защитит права женщин и детей.