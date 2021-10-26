В Польше вступили в силу новые законы, позволяющие не принимать нелегальных мигрантов

Власти Польши ввели новые законы, которые позволяют сразу же после нелегального пересечения границы отправлять мигранта-нарушителя назад, а также дают возможность польским властям не принимать к рассмотрению его запрос о предоставлении международной защиты. Эти нормы вступили в силу во вторник после публикации в "Официальном вестнике", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно скорректированным нормам, начальник пограничного поста составляет протокол пересечения границы и выносит решение о выезде иностранца с территории Польши. Помимо требования о выезде из страны, нелегальному мигранту также будет временно запрещен въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны. Запрет на въезд выдается на срок от шести месяцев до трех лет. В течение этого времени данные такого лица будут включены не только в список иностранцев, пребывание которых в Польше нежелательно, но и в Шенгенскую информационную систему для отказа во въезде.

Также теперь глава Управления по делам иностранцев может оставить заявление о предоставлении международной защиты без рассмотрения, если оно было подано задержанным иностранцем сразу после незаконного пересечения внешней границы ЕС, за исключением случаев, когда "он или она прибыли непосредственно с территории, где его жизни или свободе угрожали преследования или риск причинения серьезного вреда, и он представил веские причины для незаконного проникновения на территорию Польши и подал прошение о международной защите сразу после пересечения границы".

В обновленных законах вводится возможность штрафа или лишения свободы за разрушение приграничной инфраструктуры. В частности, это заборы, шлагбаумы, ворота. Лица, которые будут пойманы за разрушением или повреждением элементов инфраструктуры, предназначенной для охраны государственной границы, могут быть приговорены к лишению свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 25 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Беларуссью, систематически увеличивает численность помогающих охранять границу военнослужащих и строит на границе заграждение из колючей проволоки, которое в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием для защиты границы.

Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на границе на белорусское руководство, которое, по заявлениям Варшавы, доставляет мигрантов в свою страну, а затем переправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. Погранслужба Польши заявляет о регулярных провокациях на границе и попытках прорыва через нее больших групп людей.