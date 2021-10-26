Жених японской принцессы извинился, что сделал ее простолюдинкой

Кэй Комуро, одноклассник бывшей японской принцессы Мако, выступил с извинениями за все скандалы, которые сопровождали их помолвку и брак.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, перед кем именно извинился Комуро - перед японским народом, ставшим свидетелем позора принцессы, после свадьбы лишившейся титула, или перед членами императорской семьи - не уточняется.

"Хотел бы принести глубочайшие извинения за все неудобства, которые вызвал в связи с нашей свадьбой. За это время произошло многое, но благодаря поддерживавшим нас людям я смог сохранить веру в то, что хочу вместе с Мако идти по жизни. И за это я выражаю сердечную благодарность", - цитирует ТАСС заявление супруга бывшей принцессы.

Среди скандалов вокруг свадьбы Мако - перенос бракосочетания из-за плохого финансового состояния жениха.

Сегодня утром 30-летняя невеста покинула резиденцию, где жила все это время с семьей, по традиции поклонилась всем собравшимся, села в автомобиль и уехала на церемонию бракосочетания.