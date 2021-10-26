https://news.day.az/world/1396028.html В Ухане мужчина зарезал 7 человек и скрылся в реке - ВИДЕО
В Ухане мужчина зарезал 7 человек и скрылся в реке - ВИДЕО
В пригороде Уханя (КНР) 39-летний мужчина зарезал семь человек, после чего скрылся от преследования полиции.
Как сообщает Sina, инцидент произошел в городе Цайдянь, житель которого до смерти изрезал пять человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Затем преступник убил еще двоих прохожих.
В попытке скрыться от правоохранителей он прыгнул в бурные воды Янцзы. На данный момент информации о поимке убийцы не поступало.
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