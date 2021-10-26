Россия и ОАЭ подписали межправительственное соглашение в области освоения космоса

Россия и Объединенные Арабские Эмираты договорились о расширении сотрудничества в рамках межправительственного соглашения об исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Документ подписали во вторник в ходе 72-го Международного астронавтического конгресса в Дубае глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и государственный министр по передовым технологиям ОАЭ - председатель Космического агентства ОАЭ Сара бинт Юсеф аль-Амири.

"Если говорить про конкретные направления нашей работы, то у нас несколько интересных направлений. Например, в части пилотируемой космонавтики мы готовы к подготовке ваших представителей для длительного профессионального полета. Нам приятно, что именно нам выпала честь подготовить ваших первых космонавтов", - сказал глава Рогозин перед подписанием соглашения.