https://news.day.az/world/1396072.html Взрыв газа в жилом доме в России - ФОТО
Взрыв газа в жилом доме в России - ФОТО
В понедельник вечером, 25 октября, произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах.
Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.
По последним данным МЧС, разрушены шесть квартир, в которых проживали 14 человек. В результате ЧП пострадали пять человек, один из которых погиб. По предварительной версии МЧС, причиной взрыва стала утечка газа.
Day.Az со ссылкой на АиФ представляет в фотогалерее кадры после взрыва
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре