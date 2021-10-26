Взрыв газа в жилом доме в России

В понедельник вечером, 25 октября, произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах.

Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

По последним данным МЧС, разрушены шесть квартир, в которых проживали 14 человек. В результате ЧП пострадали пять человек, один из которых погиб. По предварительной версии МЧС, причиной взрыва стала утечка газа.

Day.Az со ссылкой на АиФ представляет в фотогалерее кадры после взрыва 

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

Повреждённый из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

Вид на повреждённый из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах из здания напротив

Сотрудник МЧС работает на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

Повреждённый из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах

Машина скорой медицинской помощи на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах