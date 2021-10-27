В Японии цена на бензин обновила семилетний максимум

Средняя цена бензина в Японии вновь обновила семилетний максимум. Об этом в среду объявило министерство экономики, торговли и промышленности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Средняя цена за литр самого распространенного в Японии бензина марки Regular, который примерно соответствует российскому АИ-95, по состоянию на 25 октября составила 167,3 иены (около $1,47). Это самая высокая цена на бензин в стране с сентября 2014 года, когда рост его стоимости был вызван соответствующим повышением цены на нефть.

Предыдущий максимум стоимости бензина в Японии был обновлен 18 октября - 164,6 иены.

Правительство уже выражало обеспокоенность в связи с возможным сокращением доходов бизнеса и рядовых граждан страны из-за роста цен на нефть. Местные власти неоднократно подчеркивали, что будут пристально следить за дальнейшим развитием ситуации.

Ранее Международный валютный фонд выступил с прогнозом, согласно которому средняя цена на нефть в 2021 году, как ожидается, будет почти на 60% выше показателя за предыдущий год и составит $65,68 за баррель. В 2022 году, по мнению аналитиков фонда, цена на нефть составит $64,52 за баррель.