В Армении бросили на произвол диких животных, власти отказались нести ответственность - британский таблоид The Sun - ФОТО
Дикие животные (три льва, два медведя и две морские свинки) были брошены на произвол судьбы и оставлены жить в ужасающих условиях в ветхом зоопарке в городе Гюмри (Армения).
Как передает Day.Az, об этом говорится в статье британского таблоида The Sun.
У одной львицы были шрамы на голове от удара о клетку
Животные остались без еды и воды.
После того, как хозяин зоопарка оставил львов, их держали в крошечных бетонных вольерах.
Фотограф Роджер Аллен в интервью изданию The Dodo рассказал о собственных снимках в зоопарке:
"Животные в ужасном состоянии. Медведи бродили кругами в разочаровании и отчаянии из-за того, что их поместили в клетку на такой маленькой территории. Львица Мэри, мать двух детенышей, почти не двигалась. Она лежала, прислонившись головой к решетке", - делится неприятными впечатлениями фотограф.
По сообщениям местных СМИ, животных приобрёл миллиардер Степан Варданян. Позже зоопарк столкнулся с финансовыми трудностями и в 2014 году владелец расстался с ним, оставив животных на произвол судьбы.
Британский таблоид отмечает, что армянские власти отказались нести ответственность за животных, которые были спасены только после вмешательства Всемирной ветеринарной службы.
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