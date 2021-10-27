В Армении бросили на произвол диких животных, власти отказались нести ответственность

Дикие животные (три льва, два медведя и две морские свинки) были брошены на произвол судьбы и оставлены жить в ужасающих условиях в ветхом зоопарке в городе Гюмри (Армения).

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье британского таблоида The Sun.

У одной львицы были шрамы на голове от удара о клетку

Животные остались без еды и воды.

После того, как хозяин зоопарка оставил львов, их держали в крошечных бетонных вольерах.

Фотограф Роджер Аллен в интервью изданию The Dodo рассказал о собственных снимках в зоопарке:

"Животные в ужасном состоянии. Медведи бродили кругами в разочаровании и отчаянии из-за того, что их поместили в клетку на такой маленькой территории. Львица Мэри, мать двух детенышей, почти не двигалась. Она лежала, прислонившись головой к решетке", - делится неприятными впечатлениями фотограф.

По сообщениям местных СМИ, животных приобрёл миллиардер Степан Варданян. Позже зоопарк столкнулся с финансовыми трудностями и в 2014 году владелец расстался с ним, оставив животных на произвол судьбы.

Британский таблоид отмечает, что армянские власти отказались нести ответственность за животных, которые были спасены только после вмешательства Всемирной ветеринарной службы.