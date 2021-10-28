Контрразведка ФРГ полагает, что иностранные силы пытались повлиять на выборы в Бундестаг

Федеральное ведомство по защите конституции Германии (контрразведка ФРГ) сообщило об отдельных попытках вмешательства в ход прошедших 26 сентября выборов в Бундестаг (парламент страны) со стороны иностранных акторов. Об этом в среду в ходе слушаний в Бундестаге заявил глава контрразведки Томас Хальденванг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он пояснил, что в преддверии парламентских выборов в ФРГ были зафиксированы "случаи массовых информационных атак на отдельных кандидатов". При этом наиболее пострадала претендент в канцлеры от немецкой партии "Союз-90/"Зеленые" Анналена Бербок. В частности, она подверглась массовым информационным атакам с использованием дезинформации. Вместе с тем, по словам Хальденванга, кандидат от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет также "часто становился объектом подобных нападок".

В то же время, как заметил глава Федерального ведомства по защите конституции ФРГ, кандидат от социал-демократов (СДПГ) Олаф Шольц гораздо реже становился целью такого рода информационных атак. "Нельзя даже сказать, что была [зафиксирована] кампания [против него]", - продолжил Хальденванг, имея в виду Шольца.

При этом глава контрразведки ФРГ не стал уточнять информацию о лицах, принимавших участие в данной кампании, и говорить об их возможной мотивации. Подобного рода кампании часто направлены "против политиков, активно защищающих позиции, которые не близки [их] противникам", - подчеркнул Хальденванг, добавив, что это относится к Бербок и Лашету. Однако, по его мнению, германские спецслужбы смогли "в значительной степени предотвратить данные атаки из-за рубежа". "Когда происходили конкретные случаи нападения, мы проинформировали всех без исключения пострадавших об этом", - заверил глава контрразведки ФРГ.

Федеральное ведомство по защите конституции, как констатировал Хальденванг, на раннем этапе подготовилось к риску таких попыток иностранного влияния, принимая во внимание опыт других стран. По его словам, в последние годы, например, во Франции, Польше, странах Балтии и США были "массовые попытки повлиять на поведение избирателей". "Вот почему мы серьезно подготовились перед выборами в Бундестаг для защиты от гибридных угроз", - заключил он.

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победила СДПГ с 25,7%, консервативный блок ХДС/ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.