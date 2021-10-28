Горящий у берегов Канады контейнеровоз потерял во время шторма 106 контейнеров

Контейнеровоз Zim Kingston, на котором 24 октября из-за последствий непогоды начался пожар у берегов Канады, потерял из-за шторма более 100 контейнеров. Об этом сообщила в среду Береговая охрана Канады на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы полагаем, что 106 контейнеров упали за борт, а не 40 (как сообщалось ранее)", - говорится в заявлении. Спасатели уточнили, что лишь в двух из пропавших контейнеров находится огнеопасный груз. В береговой охране добавили, что большая часть контейнеров, скорее всего, уже утонула, но самолеты службы продолжают поиски пропавшего груза. "Пока о контейнерах или их обломках на береговой линии не сообщалось", - констатировали в ведомстве.

По данным береговой охраны, пожар на судне локализован. В настоящее время пламя тлеет лишь в тех контейнерах, которые находились в самом низу контейнеровоза. В настоящее время Zim Kingston стоит на якоре недалеко от порта Виктория (провинция Британская Колумбия). Команда контейнеровоза уже вернулась на борт, и как только станет ясно, что никакой угрозы больше нет, судно отбуксируют в доки.

По сведениям Береговой охраны Канады, пожар на Zim Kingston, шедшем под мальтийским флагом, начался вечером 24 октября после того, как судно попало в шторм. Он связан с контейнерами, в которых находились опасные вещества. С контейнеровоза были сняты 16 членов экипажа, еще пять человек, в том числе капитан, оставались на борту все это время. Информации о пострадавших нет.

Согласно предварительным данным, огнем повреждены или полностью уничтожены не менее 10 контейнеров.