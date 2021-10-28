Силы безопасности Индии ликвидировали террориста на севере страны

Индийские силовики в четверг ликвидировали вооруженного боевика пропакистанских группировок в северной союзной территории Джамму и Кашмир, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает агентство PTI, экстремист был застрелен в перестрелке с силами безопасности во время проведения антитеррористической операции в районе Барамулла. Убитый террорист был причастен к совершенным в этом месяце нападениям на мирных жителей в Джамму и Кашмире, в результате которых погибли более 10 человек.

Ответственность за нападения взяла на себя экстремистская группировка TRF, одна из наиболее активно действующих в индийской зоне Кашмира 12 пропакистанских террористических организаций.

Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля.

5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии. В знак протеста против упразднения штата Джамму и Кашмир Пакистан понизил дипломатические отношения с Индией и выслал ее посла.