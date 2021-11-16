Цена газа в Европе впервые с 20 октября поднялась выше $1100

Цена декабрьского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах снова преодолела отметку в $1100 за 1 тыс. куб. м, это произошло впервые с 20 октября 2021 года. Это следует из данных биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Газ в ходе торгов во вторник дорожал на новостях о приостановке сертификации оператора "Северного потока - 2" в Германии. Кроме того, вечером "Газпром" вновь не забронировал предложенные дополнительные мощности для транзита природного газа через Украину и по Ямал - Европе через Польшу на среду, 17 ноября.

Как ранее сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ (регулятор), сертификация оператора "Северного потока - 2" приостановлена до тех пор, пока Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг не передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Для запуска газопровода нужно получить регистрацию как независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.