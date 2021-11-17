В Грузии запустили приложение для получения ковид-сертификатов

Власти Грузии в среду запустили телефонное приложение Georgia e-Health, которое может скачать любой желающий и получить сертификат с информацией о пройденных курсах вакцинации от коронавируса, результатах ПЦР и экспресс-тестов и о перенесенной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как ранее сообщил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии Георгий Гибрадзе, новое приложение поможет гражданам Грузии, а также иностранцам посещать общественные места после того как с 1 декабря в стране будет введен режим "зеленых паспортов". "Мы можем скачать с App store или Google play приложение, которое называется Georgia e-Health, очень легко пройти регистрацию, и вся информация о нас, которая связана с вакцинацией, ПЦР-тестированием или перенесенной инфекцией, автоматически появится в нашем телефоне", - сказал он. Приложение, по словам Гибрадзе, будет содержать QR-код.

Те люди, у которых нет смартфонов, могут получить ковид-сертификат в Домах юстиции Грузии. Гибрадзе отметил, что приложение обменивается данными со странами Европейского союза, что упростит жителям Грузии подтверждение своего статуса в путешествиях. Еврокомиссия в понедельник сообщила о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, выдаваемых Грузией, Молдавией, Сербией и Новой Зеландией.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 8 ноября сообщил, что с 1 декабря в стране вводятся "зеленые паспорта" для посещения общественных мест. Без таких сертификатов граждане страны не смогут попасть в рестораны и кафе, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, развлекательные центры, казино, спа-центры, фитнесс-залы, гостиницы и канатную дорогу на зимних курортах.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года. В стране прошло уже несколько волн распространения инфекции. За время пандемии в Грузии выявлено 795 847 случаев заражения коронавирусом (21,34% населения), выздоровели 731 996 человек, от осложнений болезни скончались 11 212 пациентов. В республике с 15 марта идет вакцинация препаратами компаний Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. По последним данным, оба компонента вакцины получил 971 578 человек, что составляет 26,06% населения республики, в которой проживают более 3,7 млн человек.