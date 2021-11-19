Курс биткоина рекордно упал

Курс биткоина упал почти на пять процентов за сутки. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Цена самой популярной криптовалюты опустилась до 57,3 тысячи долларов - это антирекорд с 28 октября. На момент написания новости курс несколько восстановился, и сейчас биткоин торгуется по цене 57,5 тысячи долларов. Капитализация первой криптовалюты упала до 1,09 триллиона долларов.

Биткоин дешевеет на фоне новостей о новых мерах борьбы с криптовалютой в Китае, в котором в 2021 году запретили майнинг и любые операции с криптомонетами. В ноябре правительство предостерегло государственные предприятия от майнинга криптовалюты. Также сообщается, что власти готовят новые карательные меры, одна из которых - введение более высоких цен на электроэнергию для компаний, продолжающих игнорировать запрет на добычу монет.

В начале ноября биткоин бил рекорды по стоимости. 10 ноября первая криптовалюта достигла максимума в 69 тысяч долларов. Эксперты ожидали, что биткоин продолжит рост, а его стоимость к концу 2021 года составит 100 тысяч долларов.