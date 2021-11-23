Вашингтон побил рекорд по числу убийств

Вашингтон побил рекорд последних 18 лет по числу убийств, которые совершили в городе за прошедший год. В 2020-м преступники лишили жизни 200 человек, свидетельствуют данные полиции города.

Об этом пишет газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно статистике, число убийств по данным на ноябрь 2021-го на 12 процентов выше, чем тот же показатель на прошлый год (тогда было совершено 179 убийств). Наибольшее число преступлений в Вашингтоне за последние 20 лет зафиксировали в 2002 году - речь идет о 262 убийствах. После 2003-го (248 случаев) их количество не достигало 200 случаев.

По данным Федерального бюро расследований, число убийств по всей стране резко выросло в 2020 году (по сравнению с 2019 годом). Такое резкое изменение эксперты описывали как "тревожный рост, не имеющий прецедентов в современной истории" США. Число нападений с применением огнестрельного оружия увеличилось на 8 процентов, а при отягчающих обстоятельствах - на 6 процентов.