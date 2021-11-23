РФ и США обсудили международную безопасность

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли провели во вторник телефонные переговоры. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщили в Минобороны РФ.

"23 ноября 2021 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ - первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности", - сообщило российское военное ведомство во вторник. Других деталей Минобороны РФ не привело.

Переговоры состоялись на фоне сообщений о подготовке российско-американских контактов на высшем уровне.

В сентябре Герасимов и Милли провели переговоры в Финляндии. Тогда по данным Минобороны РФ, в частности, обсуждалось снижение рисков военных инцидентов.