Германия ужесточила правила пользования общественным транспортом

В Германии ужесточены правила пользования общественным транспортом. Со среды, 24 ноября, для всех пассажиров введено "правило 3G" - сокращение от Genesen, Geimpft, Getestet (переболел, привит, протестирован). Об этом сообщает DW, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что если в случае контроля в автобусе или трамвае пассажир не сможет предъявить доказательства выполнения одного из этих условий, ему придется покинуть транспортное средство на ближайшей остановке.

Руководство железнодорожного концерна Deutsche Bahn ввело точечные проверки на "правило 3G" в порядке эксперимента уже с 23 ноября.

Кроме того, "правило 3G" с 24 ноября вводится и в офисах.

Количество новых заражений SARS-CoV-2 в Германии за прошедшую неделю впервые превысило 400 случаев на 100 тысяч жителей и, таким образом, обновляет максимум 17-й день подряд.

Новое число заразившихся за последние 24 часа - 66 884 человека, количество скончавшихся от последствий заражения за сутки - 335 человек, общее количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии - 99 768 случаев.