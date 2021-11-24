В России выявили 33 558 новых случаев коронавируса

Еще 33 558 случаев коронавируса выявлено в России за сутки, сообщили в оперштабе, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В стране умерли за сутки 1 240 человек. Больше всего скончавшихся в Москве - 93, в Петербурге - 73, в Московской области - 56.

Общее число жертв COVID-19 в РФ выросло до 267 819.

Поправились и выписаны 8 млн 126 376 выписанных, в том числе 36 682 за минувшие сутки.

Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах РФ. В Москве зафиксировано 2533 случая заражения. В Московской области - 1 842 заболевших, в Санкт-Петербурге - 1 387.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 434 393 случая коронавирусной инфекции.